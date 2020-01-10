【台灣大選】選舉前夕　蔡英文韓國瑜宋楚瑜最後拚造勢 (22:39)

民進黨蔡英文晚上7時40分抵達高雄鳳山造勢會場，支持者在現場高喊「光復高雄」、「凍蒜凍蒜」（當選），氣勢如虹。主辦單位晚上約8點宣布，已超過30萬人出席晚會，現場人潮擠到馬路旁的夜市。行政院副院長陳其邁、蔡英文台南競選總部主委的台南市長黃偉哲等人陸續上台致辭。

陳其邁致辭時稱，很多高雄人認為失去故鄉，但他認為心之所在就是故鄉；韓國瑜出任高雄市長的這一年，高雄像沒有市長，但陳仍相信民主價值，更疼惜高雄故鄉，「讓我們的故鄉更好」。現場群眾搖旗吶喊、配合台上大喊罷免韓國瑜。

蔡英文在台上表示，明日的大選是改革與非改革的對決，決定台灣及年輕人的未來，亦決定台灣在大陸的壓力下，能否作出民主自由的選擇。她批評對手國民黨韓國瑜信口開河、支持九二共識，不抵擋一國兩制，一旦韓國瑜當選，台灣會一步步變成香港，台灣會鎖在大陸。蔡英文呼籲支持者團結，立委選舉亦要支持民進黨，避免分票，有信心民主一定會贏過威權獲勝。

民進黨在台北凱達格蘭大道的造勢最受矚目，因為韓國瑜昨晚（9日）才在這造勢，稱吸引百萬人湧入，展現出其高人氣。根據主辦單位規劃，民進黨活動晚上7時開始，出席者包括黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌等，蔡英文則會壓軸登台發表短講，這也將是選前最後一次公開講話。

國民黨2020候選人韓國瑜今晚在高雄夢時代旁高雄物流中心的選前之夜會場，號稱有15萬人到場。代理高雄市長的副市長葉匡時帶領市府團隊上台，他稱民進黨是「金光黨」，選前才提出大南方計劃；只有韓國瑜當選，南方才會崛起，呼籲民眾送韓國瑜進總統府。

親民黨晚上在總統候選人宋楚瑜的競選總部外，舉辦選前之夜晚會，近5000名民眾到場支持，近日呼籲將政黨票投給親民黨的郭台銘也到場，與宋楚瑜合體造勢。郭台銘稱他反對台獨，因為不節制的台獨勢力會破壞長年來台灣維持現狀之努力，脫離台灣以經濟手段在世界立足的主軸。他呼籲要透過這次選舉制衡民進黨一黨獨大，未來立法院要以民生與經濟法案優先，才是全體台灣人民之福。

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