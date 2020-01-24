【台灣大選】韓國瑜上任高雄市長僅半年選總統　掀「罷韓」浪潮成大選障礙 (08:14)

韓國瑜目前是向高雄市政府請假參選，近月有民間團體推動罷免韓國瑜，去年12月更將3萬份「罷韓」提議書送到中央選舉委員會（中選會），正式啟動罷免程序。近日再有高雄民眾發起當地選民全民投票，揚言要讓韓國瑜在高雄創下全台最低得票率，展現罷韓決心。

除了罷韓，韓國瑜的兩岸立場也是他選戰的一大焦點。去年3月韓國瑜訪港，到中聯辦跟時任中聯辦主任王志民見面，被民進黨人質疑是為「一國兩制」背書。同年6月香港反對《逃犯條例》修訂遊行有大批港人參與，引起國際社會關注，韓國瑜被問到對此有什麼看法時，只回答「我不知道，我不曉得」，被指是不敢批評大陸。

去年10月韓國瑜發表《兩岸政策白皮書》，闡述他對兩岸政策的主張，包括堅持「一中各表的九二共識」，反對「一國兩制」和台獨，呼籲大陸政府尊重港人訴求，並落實「港人治港」理念。

現年62歲的韓國瑜生於現今新北市的中和區，祖籍河南商丘，他畢業於中華民國陸軍軍官學校專修學生班40期，後取得東吳大學英國語文學系文學學士，以及國立政治大學東亞研究所法學碩士學位。他曾任台北縣議員及三屆立法委員，2001年他競選立委失利，首度淡出政壇。4年後捲土重來，出任台北縣中和市副市長。至2007年，他準備再戰立委，但因黨內爭議而被取消初選資格，再度淡出政壇。

2013年，韓國瑜擔任台北農產運銷公司（北農）總經理。2017年他參選國民黨主席失敗，至2018年參選高雄市長，憑藉「貨出得去，人進得來，高雄發大財」的競選口號民望急升，在民進黨長期執政的高雄市掀起「韓流」，最終成功當選。

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