【台灣大選】宋楚瑜終局之戰　伙郭台銘𠝹韓國瑜票 (10:24)

郭台銘近日頻頻親身支持親民黨，尤其大力支持宋楚瑜，同台接受專訪、共晉早餐、一起參加元旦升旗典禮等。郭台銘又錄製電話語音為親民黨催票，早前更與親民黨立委候選人一起「掃街」拉票。

郭台銘稱，希望台灣政壇能夠是兩大、兩小政黨分天下，不要一黨獨大；又稱自己的中心理念反對台獨，光譜接近親民黨。有台媒則指出，郭台銘把「子弟兵」放進民眾黨及親民黨不分區名單內，把重心放在力拼立委席位。而宋楚瑜的政見包括終結藍綠惡鬥、打破政黨壟斷，和郭台銘的理念不謀而合。

宋楚瑜是現任親民黨主席，曾任總統府資政、台灣省第一任省長、台灣省政府主席、國民黨中央委員會秘書長、行政院新聞局長。他主張大陸須正視中華民國的存在事實，主張對等分治、兩岸對話、和平發展；在大陸還未完全實現自由民主法治前，台灣維持現狀。

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