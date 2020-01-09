澳媒爆王立強遭死亡威脅  國民黨蔡正元公開影片錄音否認 (15:22)

蔡正元今早在國民黨中央黨部召開記者會，公布向心好友、大陸商人孫天群與澳洲記者的通話錄音，以及自己與王立強的視訊，否認威脅王立強。惟蔡現場撥打王立強視訊，對方並未接通。根據記者會公布的孫天群與澳媒電話錄音，孫天群承認要求王立強發聲明，但否認有威脅。他稱自己質疑王「本來就不是間諜為什麼要騙人」，還叫他不要害向心。孫天群在錄音中又說，王立強向他透露民進黨給了一大筆錢。

據澳洲《世紀報》昨（8日）引述消息人士透露，澳洲安全機關已得知王立強在去年聖誕時首度受到威脅和勸誘，之後還有許多次。消息來源稱，有人以一連串信息指示王立強錄製影片，撤回先前的間諜說詞，並指控是遭到民進黨收買，這樣他的家人就可免於受罰，他的債務也會還清，否則就會被引渡回國面臨死刑，就算躲在澳洲也會遭到報復。指令似由蔡正元和孫天群發送，報道稱後者一直想救向心離台。蔡正元為台灣政壇爭議人物，被視為立場親北京，2017年曾因涉嫌侵佔公款遭短暫羈押。

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