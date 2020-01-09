【武漢肺炎】春運明展開　交通部門稱加強交通樞紐監測消毒 (14:25)

內地春運明日（10日）開始，國務院新聞辦公室今（9日）舉行記者會交代春運期間應對措施。因應武漢爆發肺炎，交通運輸部總工程師汪洋表示，相關部門已積極安排部署，將重點做好交通樞紐、客運站和貨運站等地的監測及消毒工作。
今年春運由1月10日至2月18日，國家發展改革委員會副秘書長、新聞發言人趙辰昕表示，預料春運期間總運輸量將達約30億人次。由於此時正值武漢爆發新型病毒性肺炎，也讓號稱「地表最大規模人口遷移」的春運備受挑戰。
中國民用航空局總飛行師萬向東稱，目前民航旅客並無發現武漢肺炎患者，但會保持密切關注。所有航機都配備應急醫療箱、衛生防疫包等用品，機場的應急救護設備也非常齊全，確保能處理緊急事件。
中國國家鐵路集團有限公司副總經理李文新表示，鐵路部門高度關注武漢出現病毒性肺炎，將會按照規定做好運輸相關的防控工作。
預料春運期間總運輸量將達約30億人次，與去年大致持平，略有增長；其中，道路客運輸24.3億人次，鐵路4.4億人次，民航7900萬人次，水運4500萬人次。趙辰昕表示，預計春節前的客流較為集中，高峰時段鐵路部分重點方向運載能力依然較緊張，保障交通安全、道路暢通的壓力較大。
運用電子客票是今年春運的一大亮點，更多旅客將不再需要換取紙質車票，直接通過刷手機或身分證入站乘車。中國國家鐵路集團的資料顯示，截至2019年12月31日，全國鐵路已完成絕大多數高鐵客專和城際鐵路可使用電子客票，有957個車站開通了電子客票服務。
（央視/ETtoday/中國時報）
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