【武漢肺炎】春運明展開　交通部門稱加強交通樞紐監測消毒 (14:25)

今年春運由1月10日至2月18日，國家發展改革委員會副秘書長、新聞發言人趙辰昕表示，預料春運期間總運輸量將達約30億人次。由於此時正值武漢爆發新型病毒性肺炎，也讓號稱「地表最大規模人口遷移」的春運備受挑戰。

中國民用航空局總飛行師萬向東稱，目前民航旅客並無發現武漢肺炎患者，但會保持密切關注。所有航機都配備應急醫療箱、衛生防疫包等用品，機場的應急救護設備也非常齊全，確保能處理緊急事件。

中國國家鐵路集團有限公司副總經理李文新表示，鐵路部門高度關注武漢出現病毒性肺炎，將會按照規定做好運輸相關的防控工作。

預料春運期間總運輸量將達約30億人次，與去年大致持平，略有增長；其中，道路客運輸24.3億人次，鐵路4.4億人次，民航7900萬人次，水運4500萬人次。趙辰昕表示，預計春節前的客流較為集中，高峰時段鐵路部分重點方向運載能力依然較緊張，保障交通安全、道路暢通的壓力較大。

運用電子客票是今年春運的一大亮點，更多旅客將不再需要換取紙質車票，直接通過刷手機或身分證入站乘車。中國國家鐵路集團的資料顯示，截至2019年12月31日，全國鐵路已完成絕大多數高鐵客專和城際鐵路可使用電子客票，有957個車站開通了電子客票服務。

（央視/ETtoday/中國時報）

武漢肺炎 相關新聞：

病原體初步判定為新型冠狀病毒

央視稱武漢8人出院 專家：病毒或比SARS輕微 公院迫爆缺口罩 研暫緩非緊急手術

曾到武漢基愛學生確診流感 教聯盼教局更新指引