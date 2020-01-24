【台灣大選】增1346個票站　擴大選民分流　免「邊開票邊投票」亂象重現 (09:30)

中選會指出，今屆選民以40至49歲選民人數最多，有3,743,492人。最年輕的20至29歲選民有3,119,456人，當中首次具有總統副總統及立委選舉權的「首投族」，有多達118萬人。

在總統及副總統選舉方面，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等6個直轄市的選民總數，達13,376,945人，佔總選民人數近七成。新北市選民人數最多，有3,321,459人；其次為高雄市，選民人數有2,299,558人。

2018年九合一選舉由於綑綁了公投，選民投票時間增加，下午投票截止時，不少票站仍有未投票的選民，大排長龍，同場卻開票點算，出現「邊開票邊投票」亂象。中選會為避免此亂象重現，增設1346個票站，全台票站總數達17,232個；又擴大選民分流，每個票站的投票人數規模由1500人減到1200人；投票間也由九合一選舉時的公投兩個、選舉兩個，增至4至6個，且票站愈大投票間愈多；動員逾22萬名選務人員，以確保投票順利舉行。

（中選會網站／自由時報／中央社）

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