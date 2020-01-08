江蘇17人未脫貧　扶貧辦拒派錢　稱「輸血式扶貧」無生命力 (23:51)

江蘇省扶貧辦稱，「6戶、17人未脫貧」是截至去年12月31日的數據，相關情況每日都有改變，可能一個星期後又會有變化，有人成功脫貧，也有人可能「返貧」。扶貧辦又表示，未脫貧的17人中，有4人是因病致貧。

今年是內地全面脫貧的最後期限，全國脫貧標準為人均年淨收入4000元，江蘇在2015年底已達到這目標，解決了「絕對貧困」問題，該省其後將脫貧標準定為人均年淨收入6000元，高於國家標準。江蘇省扶貧辦表示，「要解決相對貧困不能簡單輸血，比如直接發6000元」，稱這種「輸血式扶貧」沒有生命力，只能靠「造血式扶貧」來解決。對於仍未脫貧的17人，當局將以「家門口就業」、公益崗位等方式，透過勞動實現持續脫貧。

（新京報／每日經濟新聞）

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