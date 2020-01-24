廣東搗破製售針孔鏡頭集團　拘238人檢100萬成品配件 (16:30)

廣東省公安廳網警總隊在2019年9月，接到公安部通報關於針孔攝錄鏡頭的犯罪線索，隨即組織深圳、佛山、河源、江門、清遠、雲浮等地公安機關成立專案組調查。經調查後，發現該犯罪鏈主要由App開發、硬件生產和代理銷售三個環節組成，App開發負責為針孔鏡頭提供軟件和服務器搭建，硬件生產則負責製造針孔攝錄鏡頭部件並將之裝嵌入手表、充電器、打火機等，代理銷售負責售賣這類針孔鏡頭。這條非法產業鏈打着生產及銷售安全防範器材為名，生產和銷售針孔攝錄鏡頭。

警方稱，這類針孔鏡頭偽裝成手表、路由器、帽子、鞋子等日常用品，操作簡便，可直接通過網絡遠程監控錄像，並具備雲端保存功能。在調查過程中，警方發現多名不法分子購買這類針孔鏡頭，安裝在酒店、按摩場所、單位宿舍、居民家庭等作偷窺拍攝，嚴重侵犯個人隱私。

2019年11月13日，廣東省公安廳組織相關地市展開動，分赴深圳、佛山、杭州、南寧等地拘捕238名疑犯，搗破40個製售針孔鏡頭的地點，檢獲針孔鏡頭成品、半成品、配件共100萬多個。

（中新網）

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