【台灣大選】facebook首度在台設戰情室 (11:20)

facebook於2019年12月29日晚向中央社記者表示，為確保選舉公正，會在亞太區總部新加坡設立「地區性選舉中心」，成員來自數據科學、社群營運、工程、研究、法務等團隊。

至於台北辦公室的戰情室（war room）將包括公共政策、政治廣告、內容審核、法務、系統安全等不同部門的成員，基本上24小時運作。

台北戰情室將與中選會、執法部門保持聯繫，各個政黨和3個總統候選人團隊也會與facebook在台團隊全天候聯繫。戰情室預計在1月11日選舉投票日後再維持運作一段時間，以防發生突發狀況。

業內人士指出，2016年總統大選和2018年九合一選舉時，台灣民眾對各大社群媒體平台依賴度尚未像現在積極，當時虛假資訊尚未成為趨勢，但這次2020年總統大選面臨的挑戰更大，戰情室的功能在於快速決定，成員可以當面討論，提高溝通和決策效率。

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