【台灣大選】facebook首度在台設戰情室 (11:20)

中央社報道，facebook今年將於在台北和新加坡亞太總部辦公室設立戰情室，加上愛爾蘭和美國總部24小時配合，確保台灣選舉在社群媒體平台上透明公正，此為facebook首次針對台灣選舉設立戰情室，香港、台灣及蒙古國公共政策總監陳澍也將坐鎮台北戰情室。
facebook於2019年12月29日晚向中央社記者表示，為確保選舉公正，會在亞太區總部新加坡設立「地區性選舉中心」，成員來自數據科學、社群營運、工程、研究、法務等團隊。
至於台北辦公室的戰情室（war room）將包括公共政策、政治廣告、內容審核、法務、系統安全等不同部門的成員，基本上24小時運作。
台北戰情室將與中選會、執法部門保持聯繫，各個政黨和3個總統候選人團隊也會與facebook在台團隊全天候聯繫。戰情室預計在1月11日選舉投票日後再維持運作一段時間，以防發生突發狀況。
業內人士指出，2016年總統大選和2018年九合一選舉時，台灣民眾對各大社群媒體平台依賴度尚未像現在積極，當時虛假資訊尚未成為趨勢，但這次2020年總統大選面臨的挑戰更大，戰情室的功能在於快速決定，成員可以當面討論，提高溝通和決策效率。
台灣大選 相關報道：
青年票成選戰關鍵 藍綠同催谷 學者：撐蔡者較多 「分裂投票」勢致跛腳政府