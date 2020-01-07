【台灣大選】紐時：大陸操控社交媒體發假消息　圖分化台灣 (13:37)

報道舉例稱，一名自稱「希達」的YouTuber不時發影片批評競逐連任的總統蔡英文，稱其向日本及美國出賣台灣，他的國語帶有台灣腔，夾雜台灣方言，字幕使用繁體字，但從未在片中披露真實身分。不過經搜尋其他網站後便會發現，「希達」其實是任職於大陸中央人民廣播電台的記者張希達。

報道亦指出，近日facebook、Instagram（IG）湧現大量附有「#宣告我的投票意志」標籤的帖文，帖文均有年輕女性用手比出相同握拳姿勢的照片。雖然帖文沒點名支持哪位候選人，但其握拳姿勢正是國民黨候選人韓國瑜常用的手勢，故被認為是暗撐韓國瑜。這些帖文亦被質疑是大陸的統戰手法。

《紐時》報道稱，雖然台灣社會已對假消息有所警覺，政府亦加強法律規範，不過財團法人國防安全研究院網路作戰與資訊安全研究所助理研究員曾怡碩認為，正如俄羅斯企圖干預美國大選，大陸的終極目標是打擊民眾對民主制度的信心。

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