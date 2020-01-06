【武漢肺炎】台疾管署︰已函大陸疾控中心　盼允派專家赴武漢訪查交流 (19:05)

台灣行政院副院長陳其邁今日下午召集有關部會，指示疾病管制署派遣專家赴大陸武漢當地了解疫情。

台灣疾管署表示，武漢這次不明肺炎不排除是新型冠狀病毒作祟，此病毒是否具人傳人能力將成未來觀察重點。由於感染源可能隱藏於華南海鮮市場，市場已於元旦起休市，不明病毒是否具有人傳人能力，得看休市後是否持續有疫情傳出。

疾管署副署長莊人祥表示，冠狀病毒的潛伏期最長可達14天，1月1日至14日間若有新病例傳出，有可能是休市前受感染的，但若1月14日以後仍持續出現新病例，可能代表此病毒具人傳人能力。若沒有新病例出現，或許可研判不明肺炎與動物感染源有關，估計人傳人風險將降低。

（台灣中央廣播電台／中廣新聞網）

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