【武漢肺炎】台疾管署︰已函大陸疾控中心　盼允派專家赴武漢訪查交流 (19:05)

武漢爆發不明原因肺炎病例情況未明朗，當局昨日（5日）通報稱已排除與SARS、MERS、流感、腺病毒等傳染病有關，但感染源仍待查明。台灣疾管署署長周志浩表示，疾管署今日（6日）下午依據海峽兩岸醫藥衛生合作協議，己去函大陸疾病預防控制中心，希望陸方同意台方派專家前往武漢地區，針對不明肺炎疫情作訪查及疫情交流，至於派遣的專家人數、規模、層級，將等待陸方回應後再公布。
台灣行政院副院長陳其邁今日下午召集有關部會，指示疾病管制署派遣專家赴大陸武漢當地了解疫情。
台灣疾管署表示，武漢這次不明肺炎不排除是新型冠狀病毒作祟，此病毒是否具人傳人能力將成未來觀察重點。由於感染源可能隱藏於華南海鮮市場，市場已於元旦起休市，不明病毒是否具有人傳人能力，得看休市後是否持續有疫情傳出。
疾管署副署長莊人祥表示，冠狀病毒的潛伏期最長可達14天，1月1日至14日間若有新病例傳出，有可能是休市前受感染的，但若1月14日以後仍持續出現新病例，可能代表此病毒具人傳人能力。若沒有新病例出現，或許可研判不明肺炎與動物感染源有關，估計人傳人風險將降低。
（台灣中央廣播電台／中廣新聞網）
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