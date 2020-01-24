內地2019年6.7億人次出入境　香港居民佔1.6億 (20:56)

移民管理局稱，為應付出入境人員和交通運輸工具持續增長，不斷推出通關便利新措施及新查驗模式，提高邊防檢查效率和服務。2019年在北京、上海等18個口岸設置89條「一帶一路」邊檢通道，為29萬人次提供快速通關便利。海南入境旅遊實施了30日免簽政策，惠及外國人46.3萬人次，佔海南入境外國人總量73.7%。在京津冀、長三角、廣東等地推行外國人144小時過境免簽政策，全國邊檢機關為逾180萬人次外國人提供各類過境免簽便利。

移民管理局亦加快推進「互聯網+」邊檢服務，全年網上受理審批上下外國船舶許可、搭靠外輪許可6萬餘份，逾1900家中外企業享受網上申報便利。

（新華社/中通社）

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