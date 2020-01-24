【台灣大選】蔡英文稱香港現況說明要保護台灣　韓國瑜：民進黨假台獨真貪污 (17:22)

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競逐連任的總統蔡英文今日前往南投縣埔里鎮和國姓鄉的廟宇參拜，其後與到場的支持者握手並致辭。她說，民眾要盡責，用選票保護主權及民主自由，全世界才知道台灣人有意志要保護台灣，又稱香港現況已說明，若不站起來保護台灣，要下一代走上街頭爭取民主自由，將會是非常不好的事。

蔡英文今日下午轉往台南，晚上將回台北桃園拉票。她另於facebook宣布，明日（6日）起將展開一連5日全台巡遊造勢，首站會由她的家鄉屏東楓港開始，至周五（10日）回台北作終點。

韓國瑜今早在桃園市舉行造勢大會，他批評民進黨「假台獨、真貪污」，認為現時台灣國力在衰退，信心在動搖，年輕朋友被低薪困住，呼籲選民向民進黨說「不」，讓台灣人民過得快樂，又承諾自己當選後將與所有國民黨籍立委共建清廉政治。

宋楚瑜今日在彰化市為無黨籍立委候選人黃玉芬站台，他致辭時表示，在3次政見發布會上，並無看到韓國瑜說出什麼政見，認為台灣總統大選應選出一個會做事、了解世界形勢、了解台灣內憂外患，以及懂得團結台灣人民和突破現有難關的人。

（綜合報道）

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