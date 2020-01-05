【中東危機】中俄反對美濫用武力　批軍事冒險行為不可接受 (15:06)

王毅指出，中方主張各方應切實遵守聯合國憲章宗旨及國際關係基本準則，伊拉克的主權獨立和領土完整應當受到尊重，中東海灣地區的和平穩定應當得到維護。

王毅並稱，中俄作為聯合國安理會常任理事國，對國際和平與安全負有重要責任，雙方應加強戰略溝通，共同維護國際法和國際公平正義，為妥善應對當前中東局勢發揮負責任作用。

拉夫羅夫表示，俄方反對粗暴踐踏別國主權的行為，特別是採取單邊軍事行動，批評美方行為非法，應予以譴責。他說，俄方願意與中方密切協調，避免地區局勢緊張升級，雙方同意就維護全球戰略穩定保持密切溝通。

中國駐美國大使館今日（5日）表示，因應近日蘇萊曼尼在美軍空襲中死亡，美國各地加強保安措施，首都華盛頓目前處於戒備狀態，提醒在美中國公民密切關注當地安全形勢，提高警惕，注意安全防範，慎重考慮前往公眾場所。

（環球時報／中新社）

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