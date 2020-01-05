【中東危機】中俄反對美濫用武力　批軍事冒險行為不可接受 (15:06)

伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼在伊拉克被美軍炸死後，中國國務委員兼外交部長王毅昨晚（4日）與俄羅斯外長拉夫羅夫就中東局勢通電話。王毅表示，中方高度關注美國、伊朗矛盾激化，反對在國際關係中濫用武力，軍事冒險行為不可接受。拉夫羅夫稱俄中立場完全一致。
王毅指出，中方主張各方應切實遵守聯合國憲章宗旨及國際關係基本準則，伊拉克的主權獨立和領土完整應當受到尊重，中東海灣地區的和平穩定應當得到維護。
王毅並稱，中俄作為聯合國安理會常任理事國，對國際和平與安全負有重要責任，雙方應加強戰略溝通，共同維護國際法和國際公平正義，為妥善應對當前中東局勢發揮負責任作用。
拉夫羅夫表示，俄方反對粗暴踐踏別國主權的行為，特別是採取單邊軍事行動，批評美方行為非法，應予以譴責。他說，俄方願意與中方密切協調，避免地區局勢緊張升級，雙方同意就維護全球戰略穩定保持密切溝通。
中國駐美國大使館今日（5日）表示，因應近日蘇萊曼尼在美軍空襲中死亡，美國各地加強保安措施，首都華盛頓目前處於戒備狀態，提醒在美中國公民密切關注當地安全形勢，提高警惕，注意安全防範，慎重考慮前往公眾場所。
（環球時報／中新社）
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