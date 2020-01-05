疑不滿布拉格台北結姊妹市　中國或取消向捷克購客機 (12:00)

布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）去年10月因為「一中」條款的爭議，解除與北京的姊妹城市關係。台北市長柯文哲本月13日將到訪捷克，台北並與布拉格準備締結為姊妹城市，柯佳洛又打算在台灣總統大選後訪台，兩者均令中方不滿。

捷克總統府對外辦公室主任金達拉克（Rudolf Jindrak）表示，「中國因為柯佳洛訪台而中斷這項交易，不是不可能」。

報道引述外交人士消息稱，捷克總統澤曼（Milos Zeman）與眾議院議長馮德拉切克（Radek Vondracek）去年4月和11月訪問北京時，曾試圖說服中國政府盡快完成L-410機型的認證，以促成交易，但中方至今沒有同意。

捷克與中國近年外交風波不斷。北京為了懲罰賀瑞普的友台立場，取消布拉格的樂團在中國的巡迴演出，並中止深圳與布拉格的直航規劃。捷克情報機構對中國電信設備製造商華為的安全性提出警告，也導致兩國關係緊張。

（中央社）

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