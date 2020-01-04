台失事黑鷹黑盒完成解讀　運安會：80%排除機械及天氣因素 (18:15)

軍方昨日（3日）尋獲黑，送往運安會釐清肇因，運安會今日已解讀完黑盒，結果送交國防部。空軍司令部官員表示，今早已派人前往運安會共同查看有關資料，稱黑盒僅記錄事故機在空中的狀態，並非調查結果，依法不會向大眾披露其中的資料。官員表示，之後還需與現場殘骸、維修紀錄等眾多資料交叉比對，全面調查結果須花很長時間才能完成。初步報告預計在一個月左右提出，完整事發調查報告，依過去經驗，會在一年內對外公布。

運安會官員表示，黑盒中的晶片有很多重要參數，記錄了機械及操作有否異常等。運安會官員稱，目前雖然能80%排除機械的因素，但還是有20%的機率；天氣部分從黑盒的內容來看，看不出有亂流的迹象，也可以80%至90%排除下沉氣流的機率。至於是否涉及人為因素，運安會官員說，這部分需進一步分析。

運安會主委楊宏智表示，黑盒資料清楚，初步看出直升機動力並沒有問題，但在失事前飛機突然下沉，當時動力系統也是正常，機師在最後一刻仍不放棄，嘗試拉起直升機穩定機身卻失敗，最終導致意外發生。

（中央社/東森新聞/聯合報）

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