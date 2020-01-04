蔡英文：維護主權民主為總統責任　政治主張有異非叛國 (17:36)

蔡英文稱，統獨爭議在台灣一直存在，惟亦受到言論自由的保障，並提到過去政府曾把不同政治主張視為犯罪，塑造了一段白色恐怖的歷史，而民進黨絕不會重蹈覆轍。她又稱台灣的主權在2300萬人民手上，相信即使政治立場不同，台灣人仍可以團結成為一個國家，而且不是團結在一言堂之下，而是共同相信，民主機制會幫助尋找最大公約數。她又認為不同政治立場的台灣人民今年形成了「拒絕一國兩制」的共識，「如果有外力想要以武力剝奪我們的主權、拿走我們的民主時，無論是怎樣政治立場的台灣人民，一定都會起身捍衛。」

受到黑鷹直升機墜毀意外影響，蔡英文一連三日暫停競選活動。蔡英文今午前往宜蘭空軍第一雷達分隊，代替遇難的國防部參謀總長沈一鳴完成他生前慰勉官兵的任務。蔡英文對官兵說，不怕挑戰是空軍的志節、國軍的志氣，事件不會把軍隊擊倒，並承諾會調查事故原因。

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