蔡英文競選辦發言人稱「支持統一就是叛國」　言論惹爭議終辭職 (15:20)

蔡英文總統競選連任辦公室發言人林靜儀接受外國媒體德國之聲訪問時表示，「支持統一就是叛國」，其後引發爭議。林靜儀今（3日）宣布，由於訪問中的用詞不夠精確，引發誤解，即日起辭去蔡英文競選辦公室發言人一職。
林靜儀在facebook表示，在中共堅持武力併吞台灣、完全不承認中華民國主權存在之下，附和支持中國的主張是對台灣主權的威脅，是不能認同的，也會對國家安全造成危害。台灣的民主制度保障言論自由，國家的未來也應該基於民主制度，由人民的意志來決定，這是民主的可貴之處。
對於訪問過程中用詞不精確，林靜儀表示，恐怕會造成誤解或過度渲染，引起紛擾，決定即日起辭去蔡英文競選辦公室發言人職務。
蔡英文競選辦公室隨後回應強調，台灣是民主國家，國家的未來應由2300萬人民共同決定，政府的政策也非常清楚，即維持台灣自由民主和主權獨立的現狀，又稱民主與威權無法同時存在於同一國家，「香港人民做了示範，告訴我們『一國兩制』絕對不可行」。
（中央廣播電台）
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