蔡英文競選辦發言人稱「支持統一就是叛國」　言論惹爭議終辭職 (15:20)

林靜儀在facebook表示，在中共堅持武力併吞台灣、完全不承認中華民國主權存在之下，附和支持中國的主張是對台灣主權的威脅，是不能認同的，也會對國家安全造成危害。台灣的民主制度保障言論自由，國家的未來也應該基於民主制度，由人民的意志來決定，這是民主的可貴之處。

對於訪問過程中用詞不精確，林靜儀表示，恐怕會造成誤解或過度渲染，引起紛擾，決定即日起辭去蔡英文競選辦公室發言人職務。

蔡英文競選辦公室隨後回應強調，台灣是民主國家，國家的未來應由2300萬人民共同決定，政府的政策也非常清楚，即維持台灣自由民主和主權獨立的現狀，又稱民主與威權無法同時存在於同一國家，「香港人民做了示範，告訴我們『一國兩制』絕對不可行」。

（中央廣播電台）

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