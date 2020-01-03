台黑鷹墜毁　蔡英文醫院探望傷者　軍方尋獲黑盒 (15:34)

【15:22】台灣國防部表示，已於上午10時40分尋獲UH-60M黑鷹直升機俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀，將送往運輸安全調查委員會分析，釐清肇因。運安會執行長官文霖接受中央社訪問時表示，「黑盒」最快1天可以完成解讀，但如有損壞就需要3天，運輸安全調查委員會將向國防部報告解讀結果。

國防部宣布，為表彰8名殉職官兵功績，總統蔡英文頒贈勳章、獎章並追晉軍階，其中參謀總長沈一鳴獲頒「青天白日勳章」，並追晉空軍一級上將。

三軍總醫院的臨時靈堂安放着死者遺體，新北前市長朱立倫、國民黨總統候選人韓國瑜今午先後到靈堂悼念，並慰問罹難者家屬。

【10:08】軍方今早派員前往黑鷹直升機失事地點，尋找飛行紀錄器，希望進一步了解失事原因。

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）發函，代美軍向沈一鳴及另外7名殉職將士表示哀悼，感謝沈一鳴無私奉獻，稱珍惜與台灣友誼與堅定國防關係。直升機製造商Sikorsky Aircraft Corporation表示，對意外表達最深切哀悼，並已向調查機構提供協助。

另外，「國防軍事會談」將於今早10時在總統府內召開，蔡英文會聽取國防部的簡報，掌握國防安全概況。

（中央社／台灣中央廣播電台／法新社）

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