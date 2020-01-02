武漢疑爆發不明肺炎源頭市場　附近居民也感染 (19:42)

《新京報》記者昨午（1日）走訪金銀潭醫院，在四樓傳染病病房外看到一名老婦的兒子和兒媳正在安排她住院。兒媳表示，其奶奶最近在武漢市協和醫院被確診為肺炎，徵狀和肺部掃描情況「幾乎和華南海鮮市場相關肺炎患者一樣」，但協和醫院的血液檢查報告單顯示，已檢測的10種病毒中，老婦均沒有感染，意味她同樣感染「不明原因肺炎」。該兒媳稱，其奶奶住在離華南海鮮市場不遠的小區，平日會去市場買東西。協和醫院得知這一情況後，立即要求將老婦送到金銀潭醫院。

《新京報》記者同日亦在金銀潭醫院遇到一名給兒子送飯的母親，該母親稱，其20多歲的兒子住在華南海鮮市場對面的一個小區，平時沒去過市場買東西，2019年12月30日開始發燒，病情一直反覆，去了附近醫院就診，醫生擔心其兒子感染了和華南海鮮市場患者同樣的肺炎，建議將他送往金銀潭醫院。

一名華南海鮮市場相關肺炎患者告訴《新京報》記者，他現在身體狀況良好，可以正常活動，飲食狀態也很好；但也有其他患者家屬表示，其家人發病至今已有8、9天，最近轉到金銀潭醫院，院方只告訴家屬病情得到了控制，趨於平穩，沒轉好沒惡化。報道稱，除確診的肺炎患者，居住在海鮮市場附近的其他呼吸道疾病患者也會被建議到金銀潭醫院就診。

家屬欲送物品 須醫護代取

金銀潭醫院一名醫務人員表示，目前是特殊情況，和以前流程不一樣，家屬不能進入。一名保安打開一道門縫告訴家屬，「家屬想送東西，需要先聯繫患者，由患者委託醫生或護士來門口代取」。

金銀潭醫院人員：稱「不明」因未找到病因

金銀潭醫院工作人員表示，不明原因肺炎一詞在普通民眾聽來「可能會覺得是很了不得的事」，會感到恐慌，但醫院每年都會接到不明原因肺炎的病例。「因為病毒變異是很快的，有的肺炎可以立刻查出是感染了哪種病毒，有的不能，醫學上出於嚴謹態度，叫不明原因，意思是我們在檢測過程中還沒有找到它的病因，這是個病原學問題。」

（新京報）

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