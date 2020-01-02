台黑鷹直升機失事　參謀總長沈一鳴等8人罹難【短片】 (14:20)

相關報道︰失事UH-60M黑鷹機齡1年半 同款機前年蘭嶼墜海釀6死

【14:20】台灣空軍司令熊厚基下午召開記者會表示，黑鷹直升機上13人僅5人獲救，其餘8人殉職，參謀總長沈一鳴不幸罹難。

宜蘭縣消防局特搜隊在烘爐地山區發現失事直升機，其中有多名人員被困，經搶救，於下午1時46分救出5人，現場有8人死亡，其中包括參謀總長沈一鳴。現場照片曝光，直升機變成廢鐵，現場一片狼藉。

【13:09】台灣軍方一架載有參謀總長沈一鳴在內共13人的黑鷹直升機，今日（1月2日）上午迫降新北烏來山區，軍方隨即出動80名官兵前往搜救，新北市政府消防局長表示，目前已找到機上11人，包括沈一鳴，但國防部未證實有關消息。

這架國防部黑鷹直升機今早7時55分由松山機場起飛，原定前往宜蘭東澳進行春節慰勉，國搜中心隨後接獲通報，指黑鷹直升機的光點約於8時20分消失，迫降於新北及宜蘭交界山區，當局立即指派空勤總隊一架直升機出動搜救。迫降的黑鷹直升機上共有13人，包括參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、國防部聯六次長曹進平和後次室次長黃祐民等。

空軍已出動2架黑鷹直升機、蘭陽指揮部也出動80名官兵前往救援。國防部表示，已找到機上10人，都有生命迹象，但稱沈一鳴、于親文、情次室助理次長洪鴻鈞少將等3人尚在搜救中。新北市政府消防局長黃德清其後表示，已找到機上11人，其中應包括參謀總長沈一鳴，但仍須由國防部確認。

總統蔡英文競選辦公室表示，蔡總統高度關注空軍直升機迫降搜救進度，已取消今日所有競選行程，以便隨時聽取簡報。

（中央社/自由時報/中國時報/聯合報）

黑鷹失事現場影片曝光 中將曹進平等生還者獲救