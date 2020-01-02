台媒︰山東艦與美航母林肯號聖誕節南海相遇 (13:02)

上月17日正式服役的首艘國產航母「山東艦」，上月26日由南向北通過台灣海峽，引起外界關注。台灣《自由時報》報道，近日在Twitter流傳一張疑似大陸衛星「高分三號」所拍攝到的衛星圖片，顯示聖誕節當天，「山東艦」正準備北上前往台海，美國航母「林肯」號則離開中東海域，預計前往菲律賓海，兩艘航母在南海相遇。

面對「林肯」號，「山東艦」戰鬥群組成三角隊形，3艘護衛艦保護居中的「山東艦」，附近還有預計前往印度洋的中國海軍第34批護航編隊。護航編隊由導彈驅逐艦「銀川艦」、導彈護衛艦「運城艦」以及綜合補給艦「微山湖艦」組成。

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「山東艦」上月17日在海南省三亞軍港正式服役，舷號17，未來預計在中國南方部署。有分析指出，隨着中國航母數量不斷增加，未來中美航空母艦在同一海域相遇的機會或愈來愈多。

根據公開資料顯示，「林肯」號航母排水量破10萬噸，「山東艦」不到7萬噸，「林肯」號艦載機數量達90架，彈射器發射起飛，「山東艦」艦載機36架，採滑躍起飛，另外動力部分，「林肯號」由核反應堆驅動，「山東艦」則為常規動力。

（自由時報）

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