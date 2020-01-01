蓬佩奧促中國釋放牧師王怡　港基督徒聯署質疑判決合法性 (21:40)

美國之音報道， 蓬佩奧國務卿在其Twitter說：「我對成都秋雨家庭教會領袖王怡牧師以羅織的罪名被秘密審判，並被判處9年監禁感到震驚。北京必須立即釋放他，並結束對基督徒和其他所有宗教群體成員不斷加劇的壓迫。」美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）同日亦發表聲明，呼籲立即和無條件釋放王怡。

對於王怡案，香港一群基督徒昨日也發表聯署聲明聲援王怡。香港基督徒學會在facebook刊登該聲明，指出成都在審理此案過程中多處違反刑事訴訟法，對此嚴正抗議，促請當局應公正審理案件；該聲明亦對內地整體的宗教信仰環境惡化表達憂慮，指出自2014年以來，中國的宗教自由出現嚴重倒退。

46歲的王怡被認為是中國最有影響力的牧師之一，他曾經是主張中國憲政改革的異議學者，2005年成為基督徒，2011年成為秋雨教會的牧師。

（綜合報道）

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