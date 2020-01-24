【武漢不明肺炎】懷疑源頭華南海鮮城暗售野味　動物內臟隨地放　休市整頓消毒 (15:00)

內地媒體《新京報》記者今日凌晨走訪華南海鮮批發市場，發現場外場內多處均貼有休市整頓的公告，發通告者為武漢衛健委和武漢市場監督局。公告稱，經研究後決定將華南海鮮城休市，以作環境衛生整治，並呼籲商戶配合，開市時間另行通知。

今晨內媒記者見到市場內大部分商戶沒開門，有商戶搬走冰櫃、發泡膠箱等物資，裝上貨車運走。另有大批公安、城管等人員封鎖市場，讓入內的工作人員消毒。

有商戶表示，雖然暫時的損失不可避免，盡早查清楚原因總好一些，市民和商戶都安心，故此商戶都願意配合。

內地紅星新聞引述武漢大學醫學部一名研究病毒的專家稱，一般來說，很難想像肺炎病毒會是來自海鮮市場。該專家稱，海鮮市場最多的傳染病是甲肝、副溶血弧菌感染等，純粹海鮮市場肺炎病原體非常少見。一般能造成肺炎的病原體，如2003年SARS，多是於野生動物當中找到。

有內地網民稱，華南海鮮市場表面賣海鮮，實際上有野雞、蛇、貓狗、土撥鼠等各類動物宰殺出售。《楚天都市報》記者稱，昨日走訪該市場時發現確有暗售野味，且見到遺棄的兔子頭及動物內臟散落在市場一角落。

相關新聞：

武漢爆不明肺炎 海鮮市場27人中招 陳肇始稱不尋常 港全面加強防控

料動物傳人新發傳染病 管軼：SARS可能不大

袁國勇：25%嚴重與SARS禽流相似

海鮮巿場凌晨消毒 商戶稱不清楚疫情不擔心