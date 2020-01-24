武漢現多宗不明原因肺炎　民眾憂SARS重臨　國家衛健委專家抵武漢檢測核實 (12:55)

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武漢市衛生健康委員會醫政醫管處發布《關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知》，稱武漢市部分醫療機構陸續出現不明原因肺炎病人，要求各醫療機構要及時追蹤統計救治情況，並按要求及時上報。目前，不明原因的肺炎患者已做好隔離治療工作。

不少媒體均引述《第一財經》報道，該報記者經致電武漢市委健康委員會官方熱線12320，證實該文件內容為真實。據報，12320熱線工作人員表示，今次在武漢出現的不明原因肺炎為何種類型肺炎，仍有待查明，正等候檢測結果。

不少網民今早在微信及微博轉發顯示為武漢市衛健委昨日（30日）發出的文件。微博上又瘋傳消息，疑似醫院內部群組指稱，華南水果海鮮市場確診7例SARS，已經在醫院急診科隔離，第一例為水果批發攤的老闆，武漢同濟醫院確認病原體為SARS冠狀病毒，但華大基因公司不敢公布報告。武漢協和紅十字會醫院也確診一例為非典型肺炎合併冠狀病毒感染。

消息傳開後，引發許多內地網民以「#武漢SARS」或「#武漢非典」為標籤瘋傳，希望政府盡快出來闢謠，以免重蹈覆轍2002年隱瞞SARS疫情的後果。有網民說，不論真假，戴口罩，勤洗手，保持衛生，總歸不是壞事。

《人民日報》官方微博報道，武漢市自12月以來持續監測流感及相關疾病，發現27宗病毒性肺炎病例，當中7宗病情危重，其餘病情受控，兩人病情好轉將於近期出院。武漢醫院多人稱，目前的病例尚未明確病因，不能斷定是網上傳言的SARS病毒，其他重癥肺炎的可能性更大。而且即便是SARS病毒，此前也已有成熟的防控救治體系，市民也不用恐慌。報道稱，調查發現今次的肺炎病人大部分為華南海鮮城商戶，已進行隔離治療，年終消毒等工作亦正進行。

台灣疾管署副署長羅一鈞說，注意到相關消息，但在武漢市衛生健康委員會官方網站並沒有查到網傳的公告，今早已向大陸中國疾控中心查證，待對方提供查證結果。他表示，網上信息真假參半，而大陸有流感、禽流感流行，提醒台灣民眾前赴大陸應注意個人衛生。