基因編輯嬰兒案　賀建奎非法行醫罪成判囚3年 (14:30)

法院指出，2016年起賀建奎知道人類胚胎基因編輯技術可獲得商業利益，於是聯同廣東省醫療機構的張仁禮、深圳市醫療機構的覃金洲，在明知違反國家規定和醫學倫理下，以培育愛滋病免疫嬰兒為名，把安全性及有效性未經嚴格驗證的人類胚胎基因編輯技術，用於輔助生殖醫療。法院稱，賀建奎等人偽造倫理審查材料，招募男方為愛滋病病毒感染者的多對夫婦進行基因編輯及輔助生殖，以冒名頂替、隱瞞真相的方式，由不知情的醫生把基因編輯過的胚胎通過輔助生殖技術移植入人體內，令兩人懷孕，先後誕下3名基因編輯嬰兒。

法院指出，3名被告沒有醫生執業資格，因追名逐利，違反國家科研和醫療管理規定，超越科研和醫學倫理道德底線，貿然把基因編輯技術應用於人類輔助生殖醫療，擾亂醫療管理秩序，構成非法行醫罪，依法判處賀建奎入獄3年，罰款300萬元；判張仁禮入獄3年，罰款100萬元；判覃金洲入獄1年6個月，緩刑2年，並罰款50萬元。

（新華網）

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