內地密碼法元旦實施　違者最高罰100萬人民幣 (14:17)

問：密碼法何時通過及實施？

答：密碼法全名《中華人民共和國密碼法》，今年10月26日13屆全國人大常委會第14次會議通過，2020年1月日實施，由國家密碼管理局負責。

問：立法目的？

答：密碼是國家重要戰略資源，保障網絡與信息安全的核心技術和基礎支撐，關係國家政治、經濟、國防和信息安全。制定密碼法就是要全面貫徹落實習近平總書記關於密碼工作的系列重要指示批示精神，走中國特色密碼發展道路；將國家對關鍵信息基礎設施商用密碼的應用要求上升為法律規範。

問：密碼法的主要內容？

答：密碼法共5章44條。密碼分為核心密碼、普通密碼和商用密碼。核心密碼、普通密碼用於保護國家秘密信息和涉密信息系統，本身是國家秘密。商用密碼用於保護不屬於國家秘密的信息，應用與日常生活相關，涵蓋金融、通信、公安、稅務、社保、交通、衛生健康及電子政務等重要領域。

在金融領域，使用商用密碼的金融晶片卡，有效遏制假銀行卡、網上交易身分仿冒等違法犯罪活動。在社會管理領域，公安部已累計發放使用商用密碼晶片的第二代居民身分證逾18億張，杜絕偽造身分證等違法行為。根據密碼法規定，現有的8項行政許可大幅精簡

問：如何實施及執行？

答：條文第四章《法律責任》有提及罰則，但未有提及具體的執行細節。

資料來源：新華社、人民網

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