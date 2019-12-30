《紐時》報道新疆送兒童往寄宿擬同化　環球時報︰無恥抹黑 (11:16)

相關報道︰紐時：近50萬新疆孩童被送往寄宿學校 被迫與家人分離

《環球時報》社評以〈抹黑新疆小學校，西媒還要多無恥〉為題，批評《紐約時報》的報道是出於偏見充滿惡意解讀的文章，是西方主流媒體對公眾撒謊的典型例子。

社評指出，一些貧窮地區合併偏遠地區的基層小學，出現了一些中心小學，並且很多是寄宿制，學生不必每天回家。新疆一些貧窮地區也有同樣安排。社評強調，絕大多數貧窮地區的家庭歡迎這樣的中心小學，這亦是國家的重要教育投資，是出於扶貧的善意。

對於《紐約時報》報道稱，新疆孩童被送往寄宿學校，一周或兩周才能回家一次，並且被迫學習漢語。社評反駁，稱「據我們了解，對於孩子們在掌握本民族語言的同時學習國家通用語言，新疆各族群眾都是支持的」，反問「孩子們不懂國家通用語言，未來如何能有前途？」。

社評斥責，「一些西方媒體圍繞涉疆問題完全是在顛倒黑白」，「他們現在拿新疆小學校的教育開刀，有可能是試圖開辟抹黑新疆的一個新方向」。

（環球時報）

其他報道：內地男腳踢導盲犬惹熱議 途人勸阻被罵【短片】

其他報道：最後辯論 兩岸議題掀激戰 韓斥用港人補血 蔡稱不會跪着走