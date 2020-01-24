【台灣大選】總統候選人電視辯論　蔡英文：堅定捍衛主權　韓國瑜︰民進黨是最大賣台集團 (18:48)

蔡英文說，國民黨每次選舉都說民進黨執政中華民國就會滅亡，但民進黨已兩度執政，中華民國並沒有滅亡，她表示「不會把國號當口號」。

蔡英文：人民關心總統遇到中國時膝蓋會否挺不住

她表示，韓國瑜與國民黨在競選時常批評她說「這個國家」，「其實我講這個國家，是要提醒他們，心中不要都是那個國家」，稱韓國瑜被問到哪個國家最危害台灣安全時，他總是支吾以對，不敢講出那個國家的名字，「我告訴你，那個國家就是中國」。蔡英文稱，「人民關心的是總統會不會遇到中國，膝蓋就挺不住」，表明她不會向大陸屈服跪低。

她強調，當前台灣最大挑戰為大陸擴張的企圖心愈來愈強，她身為台灣領導人會窮盡辦法捍衛主權與民主。她強調，面對大陸的挑戰，她會挺住，不會讓台灣成為下一個香港。

蔡英文重申，當大陸壓迫時，台灣要一致對外。她稱，北京利用「九二共識」掏空中華民國，所以要更堅定捍衛主權，不能以主權交換短期經濟利益。她續稱，大陸正全面滲透分化台灣社會，故需推行《反滲透法》建立民主防衛機制。

韓國瑜：即使選上總統還是會待在高雄

韓國瑜狠批蔡英文、民進黨口口聲聲愛台灣、愛主權，但他認為最大的賣台集團是民進黨。韓國瑜表示，蔡英文指國民黨跟他接受「一國兩制」，但民進黨所做的事欺騙台灣人、台獨分子、香港人及中國共產黨。韓國瑜指出，蔡英文稱絕對不用主權換大陸經濟，但他反駁，並舉例說前民進黨立委薛凌便曾到大陸稱「人民的肚子還是最重要」，駐日代表謝長廷亦到北京跟解放軍將領會談。

韓國瑜強調自己不會忘本及忘根，會飲水思源，即使他選上總統，還是會待在高雄，強調未來一定要南北一起發展，帶動全台經濟。他反諷蔡英文，在離投票還有25天時才良心發現，突然宣布準備開發台灣南部，批其不負責任。

親民黨總統候選人宋楚瑜表示，總統第一要務是保衛國家、增進人民福利，必須審慎處理美國、日本及大陸等關係，不要站錯了邊，也不要當別人的棋子，而是要有能力治理好台灣。宋楚瑜又批評蔡英文的執政，他稱曾當面提醒蔡英文，不要讓民進黨「國民黨化」，但現在還是讓派系操縱了國家重大政策。

宋楚瑜指出，這一年國民黨曾慘敗過，但蔡英文撿到中國大陸、香港的槍，這次又用《反滲透法》讓民眾產生畏懼感，導致目前兩岸關係和台灣未來發展令人憂慮。

（中央社）

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