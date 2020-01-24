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【台灣大選】總統候選人電視辯論　蔡英文：堅定捍衛主權　韓國瑜︰民進黨是最大賣台集團 (18:48)

2020台灣總統大選唯一一場電視辯論今日（29日）下午登場，民進黨總統候選人蔡英文國民黨總統候選人韓國瑜親民黨總統候選人宋楚瑜3人首度同台辯論。蔡英文表示，民眾關心的是總統會不會遇到大陸就屈服跪低。韓國瑜則批民進黨是最大賣台集團。

蔡英文說，國民黨每次選舉都說民進黨執政中華民國就會滅亡，但民進黨已兩度執政，中華民國並沒有滅亡，她表示「不會把國號當口號」。

蔡英文：人民關心總統遇到中國時膝蓋會否挺不住

她表示，韓國瑜與國民黨在競選時常批評她說「這個國家」，「其實我講這個國家，是要提醒他們，心中不要都是那個國家」，稱韓國瑜被問到哪個國家最危害台灣安全時，他總是支吾以對，不敢講出那個國家的名字，「我告訴你，那個國家就是中國」。蔡英文稱，「人民關心的是總統會不會遇到中國，膝蓋就挺不住」，表明她不會向大陸屈服跪低。

她強調，當前台灣最大挑戰為大陸擴張的企圖心愈來愈強，她身為台灣領導人會窮盡辦法捍衛主權與民主。她強調，面對大陸的挑戰，她會挺住，不會讓台灣成為下一個香港。

蔡英文重申，當大陸壓迫時，台灣要一致對外。她稱，北京利用「九二共識」掏空中華民國，所以要更堅定捍衛主權，不能以主權交換短期經濟利益。她續稱，大陸正全面滲透分化台灣社會，故需推行《反滲透法》建立民主防衛機制。

韓國瑜：即使選上總統還是會待在高雄

韓國瑜狠批蔡英文、民進黨口口聲聲愛台灣、愛主權，但他認為最大的賣台集團是民進黨。韓國瑜表示，蔡英文指國民黨跟他接受「一國兩制」，但民進黨所做的事欺騙台灣人、台獨分子、香港人及中國共產黨。韓國瑜指出，蔡英文稱絕對不用主權換大陸經濟，但他反駁，並舉例說前民進黨立委薛凌便曾到大陸稱「人民的肚子還是最重要」，駐日代表謝長廷亦到北京跟解放軍將領會談。

韓國瑜強調自己不會忘本及忘根，會飲水思源，即使他選上總統，還是會待在高雄，強調未來一定要南北一起發展，帶動全台經濟。他反諷蔡英文，在離投票還有25天時才良心發現，突然宣布準備開發台灣南部，批其不負責任。

親民黨總統候選人宋楚瑜表示，總統第一要務是保衛國家、增進人民福利，必須審慎處理美國、日本及大陸等關係，不要站錯了邊，也不要當別人的棋子，而是要有能力治理好台灣。宋楚瑜又批評蔡英文的執政，他稱曾當面提醒蔡英文，不要讓民進黨「國民黨化」，但現在還是讓派系操縱了國家重大政策。

宋楚瑜指出，這一年國民黨曾慘敗過，但蔡英文撿到中國大陸、香港的槍，這次又用《反滲透法》讓民眾產生畏懼感，導致目前兩岸關係和台灣未來發展令人憂慮。

（中央社）

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