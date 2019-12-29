紐時：近50萬新疆孩童被送往寄宿學校　被迫與家人分離 (12:57)

報道指出，有些學生被迫入讀寄宿學校，因為當局拘留他們的家人和親戚，並命令家長遠離家鄉工作，或判定他們為不合適的監護人。寄宿學校的學生每一至兩周才能和家人見面。

報道稱，中國官方定下目標，希望明年底前在新疆維吾爾自治區的800多個鄉鎮中，每個鄉鎮至少要設立一至兩所「符合義務教育學校標準化的寄宿制中小學」。

報道續指出，中共將寄宿學校描繪成抗貧途徑之一，稱父母如在偏遠地區生活或工作，或沒能力照顧孩童，寄宿學校對孩童上學較為方便，因此許多農村家庭渴望將孩童送往寄宿學校。

報道又提到，新疆當局從中國各地招聘過萬名教師，當中大多為漢族。現時國語已取代維吾爾語，成為新疆中小學教學主要語言。一些知名的維吾爾族教育工作者遭監禁，新疆當局也警告其他教師，一旦反抗，他們將會被送進拘留營。

英國廣播公司（BBC）早前報道，新疆大規模關押維吾爾族及其他少數民族穆斯林的同時，正加速大規模興建寄宿學校，加大政府全天候照顧兒童的能力，送穆斯林兒童接受「再教育」。

（紐約時報／中央社）

其他報道：英女王授勳名單誤泄千人地址 包括歌手艾頓莊

其他報道：勞動黨召開第七屆五中全會 金正恩主持會議

其他報道：「醫鬧」頻發 人大立法禁危害醫護安全 京女醫生被殺 國家衛健委：零容忍