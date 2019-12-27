長征五號火箭升空　衛星成功送入預定軌道 (21:42)

作為中國現役起飛質量最大、芯級直徑最粗、運載能力最強的運載火箭，長征五號也被稱為「胖五」。火箭採用全新5米芯級直徑箭體結構，捆綁4個3.35米直徑助推器，總長57米，起飛重量約870噸，近地軌道運載能力25噸級，地球同步轉移軌道14噸級，地月轉移軌道運載能力8噸級，整體性能和總體技術達到國際先進水平。

此次任務成功，意味中國具備發射更重航天器，或把航天器送向更遠深空的能力，是實現未來探月工程三期、首次火星探測以及建立太空站等國家重大科技專項和重大工程的重要基礎和前提。

長征五號經過10餘年工程研製，先後於2016年11月3日和2017年7月2日兩次發射，其中首次發射時未能完全成功，點火發射多次推遲，要借助多級火箭的的上面級接力才把實踐十七號衛星送入預定軌道。第二次發射因火箭發動機故障未能把衛星送入預定軌道。

實踐二十號衛星是地球同步軌道新技術驗證衛星，重達8噸，是目前世界上最重的通信衛星；將驗證東方紅五號新一代大型衛星平台關鍵技術，並展開多項新技術驗證工作，開始地球同步軌道通信廣播業務。

（新華社/澎湃新聞/快科技）

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