台團體啟動「罷韓」　3萬提議書送中選會　韓國瑜：有政治操作嫌疑 (19:20)

12月25日是韓國瑜宣誓就任高雄市長一周年的日子，「Wecare高雄」等團體今日北上，把該批提議書送到中選會。中選會確認後，將轉由高雄市選委會審查提議書內容。

領導「罷韓」行動的陳冠榮稱，韓國瑜任由高雄市政荒廢，唯有「罷韓」才能挽救高雄。上周六發起高雄「罷韓」遊行的高雄前文化局長尹立說，韓國瑜的政見沒有一項兌現，批評他不把高雄市政當一回事。

韓國瑜表示，完全尊重「罷韓」行動，問題是從今年2月到現在，罷免聲浪沒有停過，質疑罷免團體有政治操作嫌疑。他又說，沒有一個縣市長上任兩個月，地方就開始發動罷免，充分反映民進黨把高雄看成囊中之物。

韓國瑜競選辦也表示，依照選罷法公職人員未滿一年不得罷免，指摘公民團體提前啟動連署不符規定。中選會表示，罷免提議的送件，需在該公職人員就職滿一年後提出；至於第一階段罷免連署的時間，法律沒有明定。

根據台灣選罷法，罷免公職人員分為三個階段，第一階段需有1%選民簽署提議，第二階段需10%選民連署，第三階段才是投票，但必須同意罷免票數多於不同意罷免且超過選區25%得票率，整個過程約需數月。目前兼任高雄市選委會主委的副市長陳雄文已收到提議書內容，表示會依法依規定辦理選務。

（中央社/聯合報/聯合晚報）

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