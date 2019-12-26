稱連鎖快餐「真功夫」商標侵犯李小龍形象　李香凝上海入稟索償 (14:10)

內地連鎖快餐店「真功夫」使用酷似已故武打巨星李小龍的形象為商標，至今已15年，近日遭李小龍女兒李香凝旗下Bruce Lee Enterprises，LLC（李小龍有限責任公司）在上海入稟法院，指「真功夫」涉嫌侵犯李小龍形象，要求立即停止使用李小龍形象，索償2.1億元人民幣（約2.4億港元）。真功夫今早（26日）發聲明，對時隔多年後被起訴感疑惑，公司正研究案情、準備應對訴訟。
李小龍公司的代表律師葉芳指出，真功夫曾就其商標進行知識產權登記，而從登記書的內容可以看出，真功夫知道他們是在使用李小龍形象，但其創始人蔡達標曾拒絕與李小龍後人聯繫及取得授權，認為此行屬於對李小龍肖像的惡意使用。
真功夫發表聲明回應，稱本案剛由法院立案，尚未開庭審理，暫不便發表意見，一切留待司法裁決。聲明指出，真功夫系列商標是經國家商標局嚴格審查後授權，已經使用了15年，該商標多年前曾有過爭議，但一直無被判定侵權或撤銷使用權，對時隔多年被起訴感疑惑，為此公司正積極研究案情、準備應訴。
有內地法律界人士稱，由於上海法院不負責商標侵權案件，原告可能要到北京的國家商標評審委員會、北京知識產權法院方獲受理。此外，根據《商標法》第45條，侵犯在先權利的商標無效，應在商標註冊日起5年內提出，而真功夫近年已獲不少「功夫龍」形象的註冊商標，部分商標註冊時間已超過5年，預計李小龍公司或能通過訴訟獲償，但難阻真功夫繼續使用有關商標。