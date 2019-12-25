《咬文嚼字》選2019年十大語文差錯：足協聲明誤用成語「差強人意」 (22:33)

今年11月，國足在世界杯預選賽中負於敘利亞。賽後，中國足協通過微博致歉，稱「中國男足表現差強人意，令廣大球迷倍感失望，中國足協對此深表歉意」。《咬文嚼字》認為其中「差強人意」被當作「讓人不滿意」，實際意思應是「大體上還能使人滿意」。同月內地藝員李小璐和賈乃亮宣布離婚，李小璐在微博稱自己是一個「普通女人」，還說「孔子曰：人非聖賢孰能無過」。但這句話並不是孔子說的，而是出自《左傳》。

在8月，華為發布新操作系統「鴻蒙」，並力邀Android應用程序開發者為鴻蒙效力，被媒體諷刺是「挖Android的牆角」，這應是「挖牆腳」之誤。

對於美國「霸凌主義」行為，中方曾用「令人不齒」一詞予以抨擊，相關報道常誤用了「令人不恥」。《咬文嚼字》稱「齒」本指牙齒，引申為「並列」；「不齒」即不與同列，表示鄙視。「不恥」則指不以為有失體面，「令人不恥」根本說不通。

另外，常見錯處還包括干支紀年中「己亥」誤為「已亥」；影視新聞中把「主旋律」誤為「主弦律」；經貿新聞中把「鮎魚」誤為「鯰魚」；司法新聞中將「不以為意」誤為「不以為然」；環保新聞中把「禁漁」誤為「禁魚」；空難新聞用語「令人堪憂」，其實也是「令人擔憂」之誤。

自2006年開始，《咬文嚼字》每年經過公開徵集、專家評選、媒體投票等程序，評選出年度「十大語文差錯」，至今已有14年。

（中國新聞網/虎撲網/快科技）

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