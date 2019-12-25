非法製售黨政讀物　湖南12人判刑 (21:04)

2018年4月，岳陽市文化市場綜合執法局收到一條手機短信，對方落款自稱是岳陽市委黨校的王老師，稱「黨的十九大後，各地區各部門把學習黨史等作為重要內容，現強烈推薦《黨史豐碑—中國共產黨執政新舉措領導幹部學習讀本》，價格為1680元（人民幣，下同）/套」；由於黨政讀物只能從正規渠道購買，一般不會以短信或電話推銷。「王老師」的行為引起有關方面的懷疑。

為查清真相，岳陽執法人員訂購了6套讀本，收到書後，執法人員發現這些書本出版社明顯錯誤，紙張粗糙，印刷重影，顏色暗黃，書內錯別字多。隨後經一年多調查，發現有人通過冒充黨校等機關工作人員，向全國各地多家黨政機關、企事業單位推銷這些非法出版物。相關書店、書社還在北京註冊多家公司，使用對公帳號收款。今年5月18日，警方搗破這條製售非法出版物的黑色產業鏈，斬斷覆蓋北京、河北、四川等30餘省市銷售非法出版書籍的網絡渠道，共查獲非法出版圖書78種1.5萬多套6萬多冊，拘捕12人，涉案金額達1.16億元。

案情顯示，被告謝先永於2010年生產銷售非法出版物。在未取得出版許可下，非法出版黨政、財會、建築安全等各類圖書，其中以黨政讀物類為主。每逢黨和國家各種重大會議召開後，謝先永等人就編造或冒用出版社，在網上下載相關內容或購買相關書籍，編排成書籍。被告陳廷國（武漢天立書店經營者）、陳叢霞（武漢天立書店店員）在2013年至2018年9月，從謝先永處至少購進非法書籍11,150餘套（44,600冊），金額達111.5萬元。武漢天立書店再將這些圖書銷售給全國各地的經銷人員推銷。

岳陽市中院認為，謝先永、陳廷國等12人均違反國家規定，參與出版、印刷、發行非法出版物的一個或多個環節，嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序，構成非法經營罪，判處謝先永、陳廷國監禁7年10個月、7年，均罰款45萬元；其餘10名被告分別被判處2年緩刑3年至5年6個月不等。

（新華社/ 中國警察網）

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