蔡英文提兩岸關係「四個認知」　國台辦︰顛倒黑白混淆是非 (19:57)

國台辦發言人朱鳳蓮在例行新聞發布會上，被問到如何回應蔡英文就兩岸關係提出的「四個認知」時，批評民進黨當局單方面否認「九二共識」，破壞兩岸關係，又斥民進黨當局和「台獨」勢力近期不斷藉兩岸同胞交往中的一些事情製造事端，以「碰瓷」方式刺激島內情緒，煽動兩岸敵意，撈取選舉私利，促兩岸民眾應高度警惕，不要上當。

蔡英文上周三（18日）於第一場總統政見發表會中，提出新的兩岸論述「四個認知」，其一，她強調片面改變台海現狀的是大陸，不是台灣；其二，她批評大陸利用「九二共識」掏空中華民國，「一中各表」的「一中」愈來愈大，「各表」愈來愈小；其三，她說樂見兩岸正常互動，但她身為總統，不能以主權交換短期經濟利益；其四是要警覺北京全面滲透台灣社會。蔡英文強調她處理兩岸關係的態度是「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」。

至於民進黨政府擬強推《反滲透法》，朱鳳蓮批評民進黨當局為一黨政治私利，大開民主倒車，完全置台灣民眾福祉利益於不顧，強行以所謂「修法」手段進行政治操弄，稱法案一旦通過，敢於批評民進黨的都有可能被「莫須有」扣帽子調查、罰款，甚至是判刑。

對於蔡英文早前與台灣網紅YouTuber「波特王Potter King」合作拍片，導致波特王遭其內地合作伙伴、網紅papi醬成立的公司解約。朱鳳蓮說，此事純屬企業商業行為，盼外界莫將兩岸政治分歧帶入民間交流。

蔡英文日前與波特王合作拍片後，波特王本月15日在facebook表示，內地合作企業徐州自由自在網絡科技有限公司（papitube）要求不能出現「總統」，雙方因此解約。

（新華社/中央社）

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