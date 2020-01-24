【台灣大選】蔡英文批韓國瑜「坐在浴缸當作是大海」　韓反擊：她是被架空總統 (18:28)

蔡英文按順序首先發言，細數台灣的經濟成績，稱台灣的總體經濟穩定度是世界第一名。她說，在上周政見會，韓國瑜提到「世界忘記台灣」，她有提醒韓國瑜，世界不可能忘記台灣，因為台灣是很重要的國家，「當台灣正在大海裏面乘風破浪、勇往直前，韓市長卻坐在浴缸裏面，把它當作是大海」。

韓國瑜則反擊說，蔡英文講了許多亮麗數字，但不知民心思變，稱台灣最大的危機在於「蔡英文總統」5個字，稱蔡英文被總統府秘書長陳菊跟蘇貞昌架空，又批她無能，放縱派系大貪特貪。

韓國瑜在3輪發言中兩度叫陣要蔡英文就恢復成立特偵組表態，蔡英文在第3輪發言首度回應，重提前總統馬英九與前檢察總長黃世銘的政治爭鬥，反批當年國民黨執政干預司法，特偵組被國民黨當作政爭工具，這就是為什麼後來特偵組被廢除。

宋楚瑜最後發言，他繼續左右開弓批評國民黨與民進黨，形容兩黨在貪腐與司法不公方面是「難兄難弟」，都有責任，如他當選總統會撥亂反正。他又批評民進黨擬強行通過反滲透法，斥此舉完全違反程序正義。他又說，批評蔡英文不談大陸、日本及美國對台灣將帶來什麼衝擊，如讓他擔任總統，可以穩定兩岸關係，稱若沒有穩定的兩岸關係，台灣無法突圍。

（中央社/聯合新聞網/自由時報）

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