出席中日韓工商峰會　李克強引《三國演義》籲汲取書中智慧誠信 (14:31)

李克強表示，成都是中國名著《三國演義》重點描述的地方，但《三國演義》說的是中國內部紛爭，並不是說中日韓在現代世界國與國之間的關係；中國不想利用書內你爭我鬥、爾虞我詐的辦法，中日韓要汲取的是書中顯示的智慧與誠信。

李克強又引用杜甫《春夜喜雨》的詩句「隨風潛入夜，潤物細無聲」，指出中日韓不僅要風生水起，還要潛移默化，三國要打造更厚實的基礎，面對可能發生或正發生的挑戰。

李克強說，雖然中方對韓國及日本存在貿易逆差，但中國不會因此大行保護主義，中國堅持擴大對外開放不動搖，大門愈開愈大。中國致力打造市場化、法治化及國際化的營商環境，對各類企業一視同仁、平等對待。他歡迎韓日企業「近水樓台先得月」，抓住中國擴大開放的機遇，贏得更多商機，更好實現互利共贏。

安倍晉三表示，日中韓並非三國時代的魏蜀吳，「不是相爭關係，希望攜手共築『新三國時代』」。他說，將進一步強而有力地推進自由及公正的貿易，並將爭取早日談妥《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。

文在寅亦強調，通過推動RCEP及自貿協定（FTA）維護自由貿易秩序，以互惠共榮的力量打破全球貿易保護主義瓶頸，實現新的共同繁榮時代。

（澎湃新聞/鳳凰衛視/共同社/韓聯社）

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