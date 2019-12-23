Tesco聖誕卡藏「在華囚犯」求救信　中國外交部︰韓飛龍編造的鬧劇 (18:15)

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耿爽表示看到英國傳媒的有關報道，形容事件是「（英國偵探）韓飛龍（Peter William Humphrey）編造出來的一齣鬧劇」，稱韓飛龍耐不住寂寞不時自我炒作，生怕被人遺忘，今次編造的鬧劇實在是有些老掉牙，「我奉勸他，如果希望博眼球，至少能夠搞出新花樣」。耿爽說，已經向有關部門了解，上海青浦監獄根本不存在外籍罪犯強制勞動的情況。

英國傳媒報道，6歲女童維德庫姆（Florence Widdicombe）稱上周日在一張購自英國連鎖超市Tesco的聖誕卡上，看到以英語寫有自稱是在上海青浦監獄的「外國囚犯」的求救信息，聲稱在獄中被強迫勞動，希望外界協助通知人權組織，又促請收卡者聯絡曾經因曾替英國藥廠葛蘭素史克（GSK）到中國調查，被囚於青浦監獄的新聞工作者韓飛龍（Peter Humphrey）。Tesco發言人稱對事件感震驚，已停止在涉事工廠的印刷工作。

（環球時報）

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