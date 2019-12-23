孫小果案再審維持21年前死刑判決　雲南高院：罪大惡極 (17:56)

判決認為雲南省高院2007年9月作出的原再審判決及1999年3月作出的二審判決，對孫小果的定罪量刑有錯誤，依法予以撤銷，維持昆明市中級人民法院1998年一審對孫小果判處死刑的判決，並與其出獄後領導黑社會等罪被判囚25年的終審判決合併，決定對孫小果執行死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

孫小果因1994年犯下強姦罪，1995年12月被昆明市盤龍區人民法院一審判囚3年，上訴被駁回。案件辦理期間，其父母通過偽造病歷幫助孫小果非法獲得保候審、保外就醫，令他長期逍遙法外。孫小果於1997年4月至6月以暴力和脅迫手段強姦4名未成年少女，同年11月7日，他與同黨在公共場所挾持兩名17歲少女，並施以暴力，導致一名受害人重傷。1997年7月13日、10月22日，孫小果伙同他人肆意在公共場所追逐、攔截、毆打他人致3人受傷，破壞社會秩序，其行為構成尋釁滋事罪。

雲南省高級人民法院再審判決認為，孫小果無視國家法律，多次犯罪，手段極其殘忍，案情極嚴重，對社會危害性極大，屬於罪大惡極的犯罪分子。

（新華社）

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