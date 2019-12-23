中日韓首腦會議明舉行　文在寅晤習近平：美朝對話中斷對中韓不利 (16:51)

朝鮮領袖金正恩與美國總統特朗普自2018年起6月起三度會面，但無核化談判至今沒有重大進展。

文在寅今日在北京人民大會堂與習近平舉行會談，他在會上高度讚賞中國為推進朝鮮半島無核化及和平進程發揮重要作用，認為美朝中斷對話及朝鮮半島緊張局勢升溫，對中韓以及朝鮮都沒有好處，希望中韓進一步加強合作，把握難得的機會取得積極成果。習近平表示，中國會支持韓國改善與朝鮮的關係，並為推動和談注入新動力。

央視新聞報道，文在寅在會上表示，韓國認為無論是香港事務還是涉及新疆的問題，都是中國的內政。韓國理解中方在重大問題上的立場，亦支持自由貿易，願與中方繼續加強在地區國際事務中的溝通協作。

中國明日會主持三國領導人會議，國務院總理李克強、文在寅及安倍晉三將在成都會談，預計商討朝鮮核問題及經濟合作等。安倍預料亦會跟文在寅舉行雙邊會談。安倍在啟程前往中國前表示，儘管日韓關係仍處於嚴峻狀態，但考慮到東亞的安全保障環境，日美韓合作很重要。日韓關係因二戰強徵勞工訴訟持續惡化。

（法新社/韓聯社）

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