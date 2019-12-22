【冬至】黑龍江氣溫僅零下44.7度　烏魯木齊人雪中游冬泳【多圖】 (18:00)

由於連日低溫，整個呼中城區籠罩在濃濃的冰霧中，街上能見度不足100米。出外的民眾穿着厚衣，帽子上均蒙上一層雪霜。

今日亦是黑龍江五大連池火山堰塞湖第三池啟幕日，開始冬漁時節，不少人冒寒在雪地上圍觀「頭魚」出網。

在四川，市民有冬至吃羊肉、喝羊湯的習俗。成都百多名義工為超過40個基層家庭和過百名清潔工人，送上熱騰騰的羊肉湯保暖。

在烏魯木齊，多名冬泳健兒毋懼寒冷天氣，冒雪在室外泳池暢游。湖南長沙亦有多名冬泳愛好者橫渡湘江過冬至。而在重慶，4隻半歲大的熊貓獲安排慶祝半歲生日，與市民一起玩耍、嬉戲過冬至。

而內地非洲豬瘟肆虐影響豬肉供應，為確保民眾過冬至有豬肉食，南昌市一間超市今日起推出儲備豬肉出售。

至於有不少華人聚居的加拿大多倫多，為慶祝北半球全年最漫長的一夜，街頭藝人晚上舉行火舞表演，場面熱鬧。

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