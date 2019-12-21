中央農村工作會議召開　習近平指示建小康社會打贏脫貧戰 (21:30)

會議傳達學習習近平日前在中央政治局常委會會議專門研究「三農」工作時發表的重要講話。習近平指出，小康不小康，關鍵看老鄉；脫貧質量怎麼樣、小康質素如何，很大程度上要看明年「三農」工作成效。他說，要堅決打贏脫貧攻堅戰，不獲全勝決不收兵；要集中資源、強化保障、精準施策，加快補上「三農」領域的不足；要壓實部門和地方政府責任，保護好農民種糧積極性，加強農村基層黨組織建設，鞏固「不忘初心、牢記使命」主題教育成果，密切黨群幹群關係，提高服務群眾能力。

會議指出，今年以來，農業農村繼續保持平穩發展的良好態勢，精準脫貧成效顯著，糧食總產量創歷史新高，農村民生進一步改善，農村改革持續深化，農村社會保持和諧穩定。明年是全面建成小康社會收官之年，必須深刻認識做好明年「三農」工作的特殊重要性。

會議指出，全面建成小康社會，最突出的不足在「三農」。要加大農村基礎設施建設力度，提高農村供水保障水平，扎實搞好農村人居環境整治，提高農村教育質素，加強農村基層醫療衛生服務，加強農村社會保障，改善鄉村公共文化服務，治理農村生態環境突出問題。

（新華社）

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