【台灣大選】國台辦前副主任︰若民進黨勝選　或加速統一進程 (17:58)

《環球時報》年會今日（21日）在北京舉行，議題為「兩岸大勢：2020統一關鍵節點？」，會上談及「武統」、「和平統一」、「非和平統一」以及台灣總統大選等議題。

國台辦前副主任王在希在年會上表示，2020台灣選舉是史上少有特別複雜、變化特別激烈的選舉，但他認為，沒必要太關注台灣選舉誰輸誰贏，因為最後兩岸關係的走向仍是由大陸掌握主導權。

王在希分析稱，從目前民調看來，台灣總統蔡英文稍佔優勢，因她現在執政，可動用公權力，而且民進黨內部比較團結；其次，美國的因素、香港的因素，對她比較有利。但若看造勢情況，韓國瑜還是有希望的，因其衝擊力、爆發力較強。因此，誰輸誰贏還存在很大變數。

王在希亦說，若國民黨勝選，兩岸關係將趨緩和，但統一時間會更長；若民進黨繼續執政，兩岸關係會緊張，但有可能會加速統一進程。他指出，現在民進黨配合美國的對華遏制戰略，支持「港獨分子」鬧事，不斷給大陸製造麻煩，這樣最終將迫使大陸不得不下決心實現祖國統一，解決台灣問題。他又稱，兩岸走向統一是大勢所趨，大陸已具備解決台灣問題的能力與條件。

他並奉勸台灣當局，千萬不要低估14億大陸同胞追求統一的意志與決心，而且依靠美國抗拒兩岸統一亦不現實。

（中央社/聯合網/新浪網）

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