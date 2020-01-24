【台灣大選】「挺韓」「罷韓」兩陣營今高雄遊行　韓國瑜︰當選總統將確保「台灣安全、人民有錢」 (17:53)

【17:53】參加挺韓「南方崛起、高雄光榮周年慶大遊行」的群眾中午開始在凹子底公園集結，下午1時11分準時出發，由副總統候選人張善政、競總主委朱立倫領軍遊行到微笑公園。遊行於下午3點半結束，挺韓陣營稱有30萬人參與遊行及集會。

韓國瑜下午3時在遊行終點發表演說時，感謝高雄民眾給他機會當上市長。他說明年1月大選，「台灣有兩條路去選，一條是光明，一條是黑暗；一條是發財有錢的道路，另外一條是像過去3年半經濟消退、人民痛苦不堪；一條是充滿希望，另外一條是感覺不到過去有希望的道路」，他向選民保證，如果當上總統，將建立一個清廉有效率的政府，並確保「台灣安全、人民有錢」，以及苦民所苦及貼近人民，並更將重視南北平衡，帶動中台灣發展。

「罷韓」陣營舉辦的「Wecare台灣大遊行」下午1時30分登場，要求罷韓群眾約2時從文化中心遊行到大勇路，Wecare高雄發起人尹立受訪時表示，他們的訴求一樣，「都希望韓先生趕快離開高雄」，「光復高雄」。有遊行民眾手持「光復高雄」、罵韓國瑜是「騙子」、「草包」、「說謊」、「一支穿雲箭，高雄市長變不見」等標語牌參加遊行。也有民眾揮舞「光復香港，時代革命」的旗幟參與遊行，呼應「光復高雄」訴求。

主辦單位下午4點52分在終點宣布，超過50萬民眾參與。主辦單位原預計會吸引10萬人參加，挺韓群眾在凹仔底公園集合，主辦方於上午11時40分喊出群眾達3.5萬，11時55分稱已突破5萬，12點活動開始後，12時8分喊出破8萬人，12時18分喊出20萬人，12時39分就喊出破30萬人，1小時內從3.5萬人直接衝到20萬人，也遭質疑「膨風過頭」。

【13:56】挺韓遊行下午1時許出發，原定韓國瑜在遊行出發前上台致辭，並跟隨遊行隊伍從起點走到終點，但主辦單位在遊行隊伍出發前，臨時宣布韓國瑜取消隨隊遊行。

主辦單位指出，基於安全考慮，遊行隊伍行經路段有很多高樓，為避免發生危險，韓國瑜將不隨隊遊行，將在終點站微笑公園等待遊行隊伍到來。

【13:26】台灣總統大選明年1月11日舉行，高雄市今午（21日）有支持國民黨韓國瑜參選總統，以及要求罷免其高雄市長職位的遊行，預計雙方共有超過30萬人參與，外界擔憂會起衝突，總統蔡英文表示，台灣是民主社會，民眾聚集表達意見是民主社會的常態，她呼籲參與遊行的人要保持理性，和平表達訴求。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋表示，韓國瑜及副總統候選人張善政，以及國民黨副主席郝龍斌將會參與遊行。蔡英文昨（20日）於facebook專頁貼文表示，政府已加強警力，全面戒備、嚴陣以待，希望今日的遊行能順利，不樂見發生衝突，希望參加者能以理性、和平的方式表達訴求，展現台灣成熟的民主素養。

兩個陣營雖於不同區域遊行，但最近的距離只有3.8公里，警方擔心交通轉乘熱點會有衝突，因此於高鐵左營站、台鐵高雄站及高雄捷運美麗島站等加強警力，並於遊行鄰近地區及路段進行交通管制。高雄市政府及警政署亦成立應變中心與前進指揮所，以迅速應對暴力或故意挑釁滋事的情況。

（中央社/自由時報/中央廣播電台/三立新聞）

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