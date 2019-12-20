中國駐瑞典大使稱桂民海「活得很好」　兩企業代表團取消訪問瑞典 (11:06)

相關報道︰不理中國警告禁入境 瑞典文化大臣頒獎予桂民海（11月16日報道）

桂從友接受瑞典媒體《今日工業報》（Dagens industri）訪問，被問到目前在內地被關押的桂民海是否還活着，桂從友稱「他不但活着，還活得很好」，又說去年8月中方同意安排瑞典一方醫生赴華探視桂民海，為他診斷。桂從友在訪問中強調，桂民海的案件絕非人權案件，指他因涉嫌非法向境外提供中國國家秘密和情報被採取強制措施，中方一直依法依程序處理。

桂從友又證實，原定本月10日在斯德哥爾摩召開的中瑞政府間經貿聯委會，由於瑞方粗暴干涉中國內政，中方取消了相關活動。另外，兩個大型企業代表團也取消了原定近期訪問瑞典的計劃。瑞典外交部本月初表示，北京已押後原定本月10日訪問斯德哥爾摩磋商兩國經貿的計劃。

瑞典筆會11月把圖霍斯基獎頒給桂民海，表揚他為言論自由發聲。中國駐瑞典大使桂從友其後稱，若瑞典文化大臣林德（Amanda Lind）頒獎給桂民海，她將被禁止進入中國，又敦促瑞典筆會取消頒獎禮。林德不理會中方威脅，如期出席頒獎禮。

（中央社／中國駐瑞典大使館）

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