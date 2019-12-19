爭取清潔工權益　內地男被警察押走失聯 (22:00)

陳偉祥的朋友、反歧視公益人士楊占青稱，陳偉祥做的事因為涉及群體維權，「當局比較忌諱」。楊說，中國政府雖然表明支持工人維權，要求不拖欠工人薪資，但政府不允許民間人士介入，「因為民間的人做的都是政府不做的，會讓政府沒面子；民間的人獲得工人支持，也會讓政府害怕組織化」。

楊占青認為，從陳偉祥和學生、員工失聯一事來看，中國境內對公益維權行動管控愈來愈嚴，就算只是透過網絡關注工人權益，發布一些相關的維權事件和法律方面文章，政府也無法容忍。

27歲的陳偉祥本科畢業於廣州中山大學醫學院，碩士畢業於美國賓夕法尼亞州州立大學。自2011年在醫學院讀書期間開始關注城鄉問題及工人議題。2015年畢業前夕，陳偉祥因為關注環衛工問題，曾被威脅無法畢業，同時簽約的醫院也自行解約，導致他畢業後未能進入醫院工作。

陳偉祥2017年至2019年在美國修讀勞工方面的碩士課程，其間在網上建立支持環衛工的社群，並運營「心環衛」。「心環衛」曾發表多篇文章，以微信群溝通等方式為環衛工爭取合法權益，在工人中廣受讚譽。

（公民行動／中央社）

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