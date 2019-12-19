美眾院外委會通過西藏政策與支持法案 (09:40)

《2019西藏政策與支持法案》由美國國會及行政當局中國委員會（CECC）的兩名主席，麻省民主黨聯邦眾議員麥戈文（James McGovern）與佛州共和黨聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）今年9月底分別在參眾兩院提出。法案周三在眾議院外交事務委員審議後獲得一致通過。

眾議院外交事務委員會主席、紐約州民主黨人恩格爾（Eliot Engel）稱，北京說，要由中國官方指定未來的藏人宗教領袖，這明顯違反國際宗教自由和藏人傳統。如果中國政府要為藏人選擇宗教領袖，而不是允許藏人根據悠久的神聖傳統來做出決定，那將踐踏宗教自由的基本原則，因此通過這項法案，向北京發出明確信息，「如果中國官員以這種方式干涉藏人宗教自由，我們將對他們問責」。

根據法案，中國政府任何形式的確定或指派未來的第十五世達賴喇嘛人選的行為，都屬於嚴重侵犯人權和極為嚴重的侵犯宗教自由，任何牽涉其中的政府官員將受到凍結在美資產和拒絕入境的制裁。

法案又要求美國政府推動在拉薩設立領事館。在這個領事館設立之前，美國不得授權中國在美國設立新的領事館，與此同時，美國應在北京的駐華大使館內應設立西藏小組，跟進西藏政治、經濟和社會發展。

此外，法案還要求繼續通過多邊努力，加強推動藏人領袖與中國政府展開切實對話。除了《2002年西藏政策法》提到的達賴喇嘛及其代表外，新法案加入了藏人行政中央及其代表，把他們都列為與北京對話的一方。法案列明，「國會意見」認為藏人行政中央是全球藏人願景的合法代表與反映，流亡藏人在美國首都華盛頓設立的西藏辦公室是達賴喇嘛和藏人行政中央的代表。

眾議院外交事務委員會通過後，接下來將由眾議院全院審議表決，之後還需經參議院通過以及兩院版本協調一致，才能將法案遞交白宮，由總統簽署成為法律。

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