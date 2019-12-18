【台灣大選】總統政見會兩岸議題成焦點　韓國瑜蔡英文針鋒相對 (21:41)

韓國瑜：民進黨在蔡英文領導下充斥貪污

大會安排每名候選人分3輪發表意見，每一輪發言10分鐘，經抽籤後發言順序為韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。首先發言的韓國瑜，提出台灣「到底是什麼國家」的問題，批評蔡英文過去3年從來沒有講清楚，都用「這個國家」稱呼台灣；又炮轟蔡「不愛中華民國，不要九二共識，對不起台獨朋友，很多人投票給你希望台灣獨立，但你讓他們失望」。

韓國瑜重申自己的立場非常清楚，他支持中華民國，捍衛中華民國主權和憲政體制，並向蔡英文稱：「請喊出台灣獨立，我會覺得你有勇氣。如果不支持台獨，也請大聲講出來！」他稱，蔡英文如不支持台獨就跟着他大喊「中華民國萬歲」，他更即場高喊3聲。

韓國瑜又稱，相信民進黨在蔡英文領導之下很多人貪污，表明若當選會立刻成立特偵組，「像X光一樣嚴密檢查我」，若有貪污「不要假釋，關我關到死！」

蔡英文：韓國瑜天馬行空開政策支票

蔡英文則稱，2020年要選出值得信賴的總統，但韓國瑜當選市長不到3個月就說選總統，是台灣史上前所未見，批評他違背政治責任、背棄選民。對於韓說要重組特偵組調查自己，蔡稱他連自己的豪宅案都說不清楚，何況是將來特偵組。

她亦批評韓國瑜稱，如果天馬行空地開政策支票，沒有帶領台灣的能力，「這絕對不是要選擇的總統候選人」。

宋楚瑜：台陷撕裂對立 需腳踏實地候選人

宋楚瑜則稱，台灣社會面對的最大問題是藍綠築起的對決高牆，陷入相互撕裂的對立，因此需要一名腳踏實地的候選人，他就是不計個人毁譽、為台灣打拚的人。

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