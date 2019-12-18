復旦大學改章程　刪「獨立自由」內容強調「為黨服務」　惹師生不滿 (22:15)

昨日（17日）教育部網站發布12月2日《關於同意復旦大學章程部分條款修改的批復》。文件內容迅速引起廣泛關注，網民紛紛發表文章或留言，表達對復旦大學這種「政治操作」的憤怒和失望。有網民質問，這難道「就是未來中國大學的方向？」

復旦大學的校友和師生也深表不滿，一名教授發文指出，根據教育部文件和復旦大學章程規定，修改學校章程首先需要經過教職工代表大會討論決定。但是復旦大學本屆教代會是12月10日至17日舉行，教育部批復章程修改是12月2日，因此這次章程修改不符合規定。

內地網上今日流傳復旦師生在食堂唱校歌的短片，表達對學校修改章程的不滿，現場有穿制服的疑似校警試圖制止，有關短片很快被刪除。

根據復旦校友的梳理，在學校章程修改後，刪去了許多涉及「獨立自由」的內容，如在序言第二段，刪去「學校的辦學理念是其校歌所傳頌的……思想自由……強調以學術精神滋養師生，堅守價值，治學嚴謹，為學有恒」。另在原章程第四條，刪去「師生治學、民主管理」，新增「實行中國共產黨復旦大學委員會領導下的校長負責制」；原章程第六條，「師生依法獨立自主開展學術研究」改為「鼓勵師生依法自主開展學術研究」；原章程第八條「獨立自主辦學」修改為「自主辦學」。

經修改的內容亦強化黨的領導，在序言第三段，新增「學校堅持中國共產黨的領導，全面貫徹黨的教育方針，堅持馬克思主義指導地位和社會主義辦學方向，紮根中國大地辦大學，始終為人民服務，為中國共產黨治國理政服務，為鞏固和發展中國特色社會主義制度服務，為改革開放和社會主義現代化建設服務」。新章程還刪去「學校是以學術為核心的共同體」，改變「黨政領導不參加學術委員會」的做法，變成學術委員會、學位評定委員會和教學指導委員會都依據「（黨的）民主集中制原則」產生。

（綜合報道）

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